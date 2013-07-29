الحلقة (19) من "الولادة من الخاصرة": "جابر" يطالب "زياد" بـ50 مليون ليرة

كتب : سلوى الزغبي منذ 1 دقيقة

في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "الولادة من الخاصرة"، ينتقل أهل جابر إلى مسكن جديد حتى يبتعدوا عن أذى أعدائه، ويتصل جابر بجاره زياد ويخبره باختطافه حتى يفتديه بـ50 مليون ليرة، بعد أن كاد يقتله مهران.

يذهب رؤوف إلى لينا صديقة سوزان زوجته حتى يخبرها بأن زواجه من سوزان جاء بشكل مفاجئ وغير مرتب، وأنه من حقه أن يتزوج باثنتين، فيما يبحث عزام عن رجل الأمن الذي قتله أخوه حتى ينتقم منه.

تصر زوجة جابر على مقابلته ظنا منها أن والدته لا تعرف حقيقة وضعه، وأنه ما زال على قيد الحياة، وتريد أن يخبرها جابر بحقيقة الأمر، ولا يخبرها زياد باختطاف جابر خوفا عليه وحرصا على عدم افضتاح الأمر.