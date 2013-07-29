الرئاسة التونسية: مقتل 8 جنود فى هجوم مسلح فى جبل شعانبي

قال مكتب الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، الإثنين، إن 8 جنود قتلوا على أيدي مسلحين قرب الحدود الجزائرية في أحد أكبر الهجمات فيما يبدو على قوات الأمن في البلاد منذ عقود، ووقع الهجوم في منطقة جبل شعانبي حيث تلاحق قوات الأمن متشددين إسلاميين منذ ديسمبرالماضي. يذكرأن التليفزيون الرسمي التونسي أعلن، فى وقت سابق أن 8 عسكريين قتلوا وأصيب 4 آخرون خلال تبادل لإطلاق النار مع مجموعة «إرهابية»، في جبل الشعانبي. وقالت إذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة إن بعض الجنود الذين قتلوا في الكمين تم ذبحهم وسرقة أسلحتهم.

شبكةعيونالإخبارية

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