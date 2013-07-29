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الإخوان يغلقون جامعة القاهرة ويتظاهرون أمام مديرية أمن الجيزة

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الإخوان يغلقون جامعة القاهرة ويتظاهرون أمام مديرية أمن الجيزة الإخوان يغلقون جامعة القاهرة ويتظاهرون أمام مديرية أمن الجيزة

تظاهر المئات من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي أمام مديرية أمن الجيزة إحتجاجًا علي أحداث طريق النصر و التي وقع ضحيتها 73 شخص حسب التقارير الصادرة من وزارة الصحة .

و من جابها قامت قوات الجيش و الشرطة بعمل سياج حديدي حتي يمنع المتظاهرين من الإقتراب من مدرية الأمن، فيما انتشرت المدرعات و الجنود حول المكان، كما أكد المتظاهرون أن هذه الوقفة لن تستمر أكثر من نصف ساعة و سيعود بعضها المتظاهرون إلي ميدان النهضة مرة أخري .

في سياق أخر أغلق أنصار مرسي بميدان النهضة البوابات الرئيسية لجامعة القاهرة، بعشرات الكتل الحجرية الكبيرة ومئات الأجولة من الرمال، على ارتفاع يقرب من ثلاثة أمتار، وذلك بعد تشككهم فى تواجد أفراد من الداخلية داخل الجامعة لمراقبة الاعتصام.

 

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