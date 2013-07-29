المستبعدون يضعون أهلي جده في أزمة مالية

تعاني إدارة أهلي جده من أزمة حقيقية مع لاعبيها المبعدين بقرار من البرتغالي فيتور بيريرا المدير الفني للفريق كونها تفاجأت برفض قاطع من معظم اللاعبين في التنازل عن المبالغ المستحقة لهم على النادي مقابل خروجهم معارين في الموسم الجديد.

وقرر بيريرا استبعاد عيسى المحياني وجفين البيشي وبدر الخميس وكامل المر ومحمد مسعد من قائمة الفريق للموسم الجديد.

ويطالب المحياني الأهلي بأربعة ملايين ريال، بينما يتعين على النادي دفع ما يزيد على ثلاثة ملايين ريال للبيشي، ومثلها لبدر الخميس، ومليوني ونصف ريال لكامل المر ومثلها لمحمد مسعد.

ورفض عدد من اللاعبين التنازل عن مبالغهم المستحقة مقابل الخروج بنظام الإعارة, كونهم لن يستطيعوا الحصول على هذه المبالغ في الأندية الأخرى، حسبما أشارت صحيفة الاقتصادية السعودية يوم الاثنين.

وتبقى في عقد عيسى المحياني مع الأهلي موسمان ومثلهما في عقد حيدر العامر وثلاثة في عقد بدر الخميس، وموسم واحد في عقد محمد مسعد وكامل المر وجفين البيشي.

وإذا ما وافقت إدارة الأهلي على منح اللاعبين مستحقاتهم المالية مقابل خروجهم معارين أو توقيع المخالصة المالية، فإنها مجبرة على دفع ما يقارب 20 مليون ريال لجميع اللاعبين.