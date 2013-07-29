أخبار عاجلة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة -
نقل عاملة للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام في مصنع بـ«العاشر» -
فتنة «الهيئات القضائية».. 7 سيناريوهات لحل أزمة البرلمان مع القضاة -
البورصة تخسر 2 مليار جنيه في ختام التعاملات -
الدولار يستقر في «المركزي» عند 18.20 جنيه -
رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم -
الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
الأخبار - علاء حيدر : التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
الأخبار - جماعات المصالح ... لاعب رئيسي في صناعة القرار السياسي الأمريكي -
بالصور من داخل ملجأ أيتام "العندليب".. "الإدارية" تضبط لحومًا مجهولة الصلاحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

المستبعدون يضعون أهلي جده في أزمة مالية

Google+ Print
المستبعدون يضعون أهلي جده في أزمة مالية المستبعدون يضعون أهلي جده في أزمة مالية

تعاني إدارة أهلي جده من أزمة حقيقية مع لاعبيها المبعدين بقرار من البرتغالي فيتور بيريرا المدير الفني للفريق كونها تفاجأت برفض قاطع من معظم اللاعبين في التنازل عن المبالغ المستحقة لهم على النادي مقابل خروجهم معارين في الموسم الجديد.

وقرر بيريرا استبعاد عيسى المحياني وجفين البيشي وبدر الخميس وكامل المر ومحمد مسعد من قائمة الفريق للموسم الجديد.

ويطالب المحياني الأهلي بأربعة ملايين ريال، بينما يتعين على النادي دفع ما يزيد على ثلاثة ملايين ريال للبيشي، ومثلها لبدر الخميس، ومليوني ونصف ريال لكامل المر ومثلها لمحمد مسعد.

ورفض عدد من اللاعبين التنازل عن مبالغهم المستحقة مقابل الخروج بنظام الإعارة, كونهم لن يستطيعوا الحصول على هذه المبالغ في الأندية الأخرى، حسبما أشارت صحيفة الاقتصادية يوم الاثنين.

وتبقى في عقد عيسى المحياني مع الأهلي موسمان ومثلهما في عقد حيدر العامر وثلاثة في عقد بدر الخميس، وموسم واحد في عقد محمد مسعد وكامل المر وجفين البيشي.

وإذا ما وافقت إدارة الأهلي على منح اللاعبين مستحقاتهم المالية مقابل خروجهم معارين أو توقيع المخالصة المالية، فإنها مجبرة على دفع ما يقارب 20 مليون ريال لجميع اللاعبين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً