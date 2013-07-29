إلغاء ندب القيادات الإخوانية بديوان محافظة كفر الشيخ

كتب – مصطفى عيد واشرف الحداد منذ 7 دقيقة 1 ثانية

أصدر المهندس حافظ عيسوى وكيل أول الوزارة سكرتير عام المحافظة والقائم بعمل محافظ كفر الشيخ عدة قرارات بإلغاء ندب عدد 36 موظفًا من العمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن..

وعودتهم لجهة عملهم الأصلية والسابق ندبهم بمعرفة المحافظ السابق المهندس سعد الحسيني ككوادر إخوانية بوحدات الحكم المحلى والمحافظة وهم :-

> القرار الأول رقم 941 بتاريخ 14/7/2013 :- إلغاء تكليف المهندس محمد رضا رجب من العمل كمستشار للمحافظ للتنمية والإدارة وإلغاء تكليف الدكتور مجدي سليم من العمل كمستشار المحافظ للثروة الحيوانية"وذلك بناء على تقدمهم باستقالاتهم".

> والقرار الثاني رقم 901 بتاريخ 8/7/2013:- والمتضمن إلغاء ندب المهندس أبو زيد يوسف عمار من العمل بديوان عام المحافظة وعودته إلى جهة عمله الأصلية بإدارة صرف غرب كفر الشيخ وإلغاء ندب عبد الله عبد العزيز مصباح من العمل كنائب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ وعودته إلى جهة عمله الأصلية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ .

> القرار الثالث رقم 938 بتاريخ 11/7/2013 :- يلغى ندب كل من الآتي أسماؤهم بعد من العمل بديوان العمل بالمحافظة وعودتهم إلى جهة عملهم الأصلية:1- شوقي إبراهيم محمد العزبى وعودته إلى مديرية الشئون الاجتماعية، 2- عبد الجليل محمد يوسف عودته إلى مديرية الشئون الاجتماعية، 3- محمود على البدوي وعودته إلى المراقبة العامة للتنمية والتعاونيات، 4- أحمد على شعيشع عودته إلى مديرية الزراعة بكفر الشيخ، 5- وائل محمد بسيونى الخطيب وعودته إلى مديرية التربية والتعليم )

> القرار الرابع :- بإلغاء ندب أحمد حسن حسونة من العمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا وعودته إلى جهة عمله الأصلية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ .

> القرار الخامس: تكليف السيد محمد السيد على كبير أخصائيين بديوان عام المحافظة بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة، إلغاء تكليف المهندس كمال عبد الفتاح خليفة من العمل مديرا لوحدة الرصف. يلغى ندب فتحي محمد بسيونى عاشور بالدرجة الأولى من العمل بديوان عام المحافظة وعودته إلى مديرية التربية والتعليم.

> القرار السادس رقم 923 بتاريخ 9/7/2013:- يلغى ندب مصطفى محمود بسيونى بدران من العمل بديوان عام المحافظة وعودته إلى مديرية الزراعة من اليوم، يلغى ندب باسم محمد على ندا المتعاقد من العمل بمشروع دعم التنمية والخدمات بالمحافظة وعودته إلى العمل بالديوان العام للمحافظة ـ إدارة الشئون المالية، تكليف محمد مصطفى إبراهيم نجيب الموظف بالديوان بوظيفة كبير باحثين اقتصاد وتجارة بدرجة مدير عام للعمل مدير إدارة البناء والتنمية القرية.

> القرار السابع رقم 898 بتاريخ 7/7/2013 :- يلغى ندب محمود إبراهيم محمود حبلس الموظف بمديرية الزراعة بالدرجة الأولى من العمل بديوان عام المحافظة وعودته إلى مديرية الزراعة.

> القرار الثامن رقم 940 بتاريخ 14/7/2013 :- بإلغاء ندب عماد أحمد عبدالعاطى درويش نائب رئيس ومجلس مدينة سيدي سالم وعودته إلى عمله الأصلي بمديرية التربية والتعليم، يلغى عبد اللطيف على الحليسى نائب ورئيس مجلس مدينة دسوق وعودته إلى عمله الأصلي، يلغى ندب إبراهيم محمد إبراهيم أبو سيف رئيس حي شمال دسوق وعودته إلى عمله الأصلي، يلغى ندب عاطف عبد الرحمن الزيات رئيس الوحدة المحلية لقرية شابه وعودته إلى جهة عمله الأصلي.

> القرار التاسع رقم 992 بتاريخ 28/7/2013 :- يلغى ندب محمد أحمد مكاوي من العمل كنائب لرئيس مجلس ومدينة مطوبس وعودته إلى إدارة مطوبس التعليمية، يلغى تكليف محمود محمد الصعيدي المتعاقد ببند المكافآت الشاملة وعودته إلى حديقة صنعاء عمله الأصلي .

> القرار العاشر رقم 991 بتاريخ 28/7/2013 :- يلغى ندب كل من الأتي أسماؤهم: السيد الدسوقي أحمد البلاصى عودته إلى الشباب والرياضة، كامل فتوح مصطفى وعودته إلى الشباب والرياضة، إبراهيم السيد العنتبلى وعودته إلى عمله الأصلي، سعد محمد السيد الدغيدى إلى عمله الأصلي مديرية الطرق والنقل، فتحي عبد الواحد أبو العينين وعودته إلى عمله الأصلي مديرية القوى العاملة، رزق محمد رزق وعودته إلى عمله الأصلي بمديرية الري، حمدي يوسف على وعودته إلى عمله الأصلي بالصرف الصحي، .

> كما تضمن القرارات إلغاء ندب عدد 6 منتدبين من العمل بالمحافظة وعودتهم لجهة عملهم بمديرية التموين بكفر الشيخ وهم :- 1-فهمي كمال المرادنى ، أحمد عبد العزيز الاختيار ، عبد الفتاح محمد على ،- عبد الفتاح محمد جابر ، يوسف عبدالمنعم يوسف ، عزت عبدا لرزاق الصعيدي.

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