نصار يقيم صلاة العشاء والترويح بالقائد إبراهيم

الإسكندرية – أميرة عوض منذ 4 دقيقة 8 ثانية

يقيم مساء اليوم الاثنين الشيخ عبد الرحمن نصار أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية صلاة العشاء والترويح بدلا من الشيخ حاتم فريد.

الذى أعتذر عن عبر صفحة التواصل الاجتماعى عقب اشتباكات يوم الجمعة الماضية التي دارت بين أنصار الرئيس المعزول "محمد مرسي" والمتظاهرين عن قيام عن صلاتي التراويح والتهجد، حرصاً منه علي سلامة المصلين، حيث شهد ساحة مسجد القائد إبراهيم وقوع عدد من القتلى والمصابين، وخاصة بعد أن قام أنصار الإخوان المسلمين باعتلاء سطح المسجد للاشتباك مع المتظاهرين. وتعد هذه الليلة أول أيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان الكريم، حيث تستعد مساجد المحافظة بأكملها لاستقبال المصلين، لإقامة شعائر صلاة التهجد، إدراكاً ليلة القدر.

يذكر أنه قد تم تعليق صلاة العشاء والتراويح داخل مسجد القائد إبراهيم بعد أحداث يوم الجمعة الماضي، إلا أنها أيضاً تعد الأولى أن يعتذر الشيخ حاتم فريد عن عدم إقامة صلاتي التراويح والتهجد في شهر رمضان الكريم، وخاصة في العشر الأيام الأخيرة، حيث يشتهر مسجد القائد إبراهيم بالاصطفاف آلاف المصلين سنوياً، وراء الشيخ حاتم فريد، للاستمتاع بصوته وابتهلاته، ونوه الشيخ بأنه لا يصلي في أي مكان آخر.

> ومن جانبه قال الدكتور جمال الزمراني وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية إن صلاتي والترويح والتهجد ستقام داخل مسجد القائد إبراهيم، وأن الشيخ عبد الرحمن نصار سيقوم بإمامة المصلين، بدلاً من الشيخ حاتم فريد، بعد اعتذاره عن أدائها، مشيراً إلى أن أهالي الإسكندرية بعد الأحداث العنيفة لم يحضروا إلى المسجد لصلاة العشاء والتراويح، وأن الصلاة قد كانت تقام داخل مسجد القائد إبراهيم، دون تجهيز الساحة المقابلة للمسجد، لاستقبال المصلين.