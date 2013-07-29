سعد زغلول مساعدا لوزير الداخلية لوسط الصعيد

الفيوم – سيد الشورة:: الأثنين , 29 يوليو 2013 22:18

اعتمد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الاثنين حركة ترقيات وتنقلات قيادات الداخلية، شملت الحركة ترقية اللواء سعد زغلول مدير آمن الفيوم إلي مساعد أول الوزير لوسط الصعيد وتعيين اللواء الشافعي حسن أبو عامر مديرا لأمن الفيوم والذي شغل عدة مناصب أمنية بعدد من مديريات الأمن ومنها الفيوم..

ثم مديرا لمباحث الأقصر وقنا وأسوان ومديرا لمباحث قطاع الأمن المركزي للمنطقة الجنوبية ، واللواء الشافعي من مواليد محافظة الأقصر .

> وقد شملت الحركة أيضا، تقاعد كل من اللواء سامح طلبة نائب مدير أمن الفيوم والعميد مصطفى عطوه مأمور قسم شرطة الفيوم ، والإبقاء علي العميد محمد الشامي مديرا لمباحث المديرية .