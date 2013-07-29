محامى سكندرى يتقدم ببلاغ ضد علاء صادق لإهانته الشعب المصرى

الاسكندرية – أميرة عوض الأثنين , 29 يوليو 2013 22:30

تقدم المحامى السكندرى طارق محمود المستشار القانوني بالجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر اليوم الاثنين ببلاغ رقم 2280/2013 لمحامى عام أول محكمة استئناف الإسكندرية ضد الصحفى والناقد الرياضى علاء صادق .

وجاء فى فحوى البلاغ - دأب المقدم ضده البلاغ على إهانة الشعب المصري والمؤسسة العسكرية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " .

> حيث دأب هذا الشخص ومنذ عزل محمد مرسي العياط من منصبه على توجيه السباب للشعب المصري ووصفه بالفاظ تقع تحت نطاق الفعل المؤثم قانونا بقانون العقوبات، حيث وصف أمس المتواجدين في ميدان التحرير وميادين مصر بالعاهرات، وهو ما يمثل ارتكاب هذا الشخص لجريمة السب والقذف في حق الشعب المصري ، ومقدم رفقه هذا البلاغ جميع العبارات التى وردت عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر ، والتي تؤكد ارتكابه لتلك الجريمة المؤثمة قانونا.

> بالإضافة إلي ارتكابه جريمة التحريض على المؤسسة العسكرية والشرطية، حيث حرض التراس أهلاوى على قتل القائد العام للقوات المسلحة متهما اياه بالإفراج عن بعض المحبوسين على ذمة قضية مجزرة بورسعيد .

> وهو ما يؤكد أن هذا الشخص يحرض على الاقتتال الداخلي ويهدد السلم والأمن الاجتماعي .

> يضاف إلى ذلك أن المقدم ضده البلاغ قد ارتكب جريمة إهانة المؤسسة الشرطية بعد وصفه لأفراد الشرطة باليهود، وهو ما يمثا سبا وقذفا في حق هذا الجهاز.

> كما قام بجريمة إهانة القوات المسلحة عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " ، والتحريض عليها في أكثر من تدوينه له.

> لذا فاننا نتقدم بهذا البلاغ لسيادتكم للتحقيق في الجرائم التى ارتكبها هذا الشخص والتى تبدأ من ارتكابه لجريمة السب والقذف في حق الشعب المصري وارتكابه لجريمة التحريض على القوات المسلحة والشرطة.

> وما زال المقدم ضده البلاغ وحتى لحظة تقديم هذا البلاغ يرتكب جرائم في حق الشعب ويحرض على مؤسسات الدولة ويدعو الي الاقتتال الداخلي ، ومن ثم وجب إلقاء القبض عليه فورا لارتكابه جرائم معاقب عليها قانونا.

> لــــذلك نتقدم بهذا البلاغ لسيادتكم لطلب، فتح تحقيق فوري وعاجل في البلاغ المقدم ضد هذا الشخص، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ للتحقيق معه في الاتهامات الموجهه إليه والثابتة بالأدلة المرفقة بالبلاغ.

> كذلك إصدار أمر فوري وعاجل بمنع المقدم ضده البلاغ من السفر للخارج ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات في الاتهامات الموجهه إليه.

> وأخيرا، توقيع الكشف الطبي على المقدم ضده البلاغ علاء صادق موسى، لمعرفة إذا كان سويًا جنسيا أم أنه يعاني من اضطرابات جنسية دفعته لارتكاب تلك الجرائم المثبتة في صدر هذا البلاغ.