ناشط حقوقى يكشف أسرار تضارب أعداد القتلى برابعة

كتبت- سمية عبدالمنعم الأثنين , 29 يوليو 2013 22:33

كشف الناشط الحقوقى محمد عبد النعيم رئيس الاتحاد الوطنى لمنظمات حقوق الإنسان سر تضارب الأرقام فى أعداد القتلى والمصابين التى أعلنت عنها وزارة الصحة وكذلك الأرقام التى أعلنت عنها جماعة الإخوان كذلك..

بأن هناك العديد من المعتصمين فى إشارة رابعة العدوية من جنسيات غير مصرية قد دخلوا مصر مؤخراً بطرق غير شرعية لمساندة نظام الرئيس المعزول شعبياً .

> وأضاف نعيم أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان قد أصدر أوامره بعدم الكشف عن جثث القتلى ودفنها مباشرة بدون أخذ تصاريح دفن حتى لا يفتتضح أمرهم ولضمان سرية مخططهم فى إثارة البلبلة وتقسيم البلاد .

> وطالب نعيم مؤسسة الرئاسة بفتح ملف قتلى إشارة رابعة والكشف عن هويتهم وجنسايتهم ، بالإضافة إلى التنبيه على الطب الشرعى بتشريح الجثث لمعرفه أنواع الطلقات التى تمت الإصابة بها هل هى من جانب القوات المصرية أم أن هناك أيادٍ أخرى تعبث بأمن وسلامة الوطن .