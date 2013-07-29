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الجبهة بالشرقية يدشن حملة "مشكلتك إيه"

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الجبهة بالشرقية يدشن حملة "مشكلتك إيه" الجبهة بالشرقية يدشن حملة "مشكلتك إيه"
الشرقية – محمود الشاذلى :
الأثنين , 29 يوليو 2013 22:36

دشنت أمانه الشرقية  لحزب الجبهة الديمقراطية  حملة تحت عنوان "مشكلتك إيه" وذلك  بهدف التعرف على أهم المشكلات اليومية التى يعانى منها المواطنون، والعمل على وضع الحلول المنطقية لها والتواصل مع المسئولين لتنفيذها.

ومن أهم أهداف الحملة، هو بناء علاقة ثقة بين الحزب والمواطنين على أساس نوع من المصداقية التى يتبناها الحزب فى طرحه ورؤيته السياسية ، فضلا عن النزول إلى الشارع والتعرف على المشكلات الحياتية التى يعانى منها المواطنون يوميا، والعمل على إيجاد حلول منطقية لها، ثم التواصل مع المسئولين لتنفذيها.
> و قام أعضاء الحزب بوضع خطة تهدف إلى الوصول إلى شقين، الأول جغرافى، وهو الوصول إلى جميع أنحاء المحافظة، والتعرف على المشكلات العامة للمواطنين، والثاني مهنى، وهو التعرف على المشكلات التى يعانى منها أصحاب المهن والحرف المختلفة .
> وانطلقت أولي فاعليات الحملة التي ينظمها الحزب بقرى مركز ومدينة منيا القمح بقرية " العزيزية "
> حيث لاقى أعضاء الحزب ترحيبا كبيرا من مئات الأهالى من سكان القرية وتم جمع المئات من الشكاوى والطلبات .
> كان أهم وأبرز المشاكل التى يعانى منها أهل القرية أزمات فى كل من :الخبز – والتى يعانى أهل القرية من عدم القدرة على الحصول على رغيف العيش وانعدام أداميته لدى باقى أبناء القرية حيث يسيطر على حصة والدقيق الخاصة بالقرية مافيا السوق السوداء التى تمتنع عن إعطاء الرغيف لمستحقيه وبيعه فى السوق السوداء تحت تهديد السلاح ، خدمات البنية التحتية - الممثله فى الكهرباء والصرف وعدم وجود شبكات صرف بالقرية حيث أكد الأهالى أن هناك ثلاث محطات صرف بالقرية ووجود الصرف و لكن يتم تعطيل تشغيل المحطات حتى الأن .
> وانعدام التواجد الأمنى بالقرية - حيث أكد الأهالى فى شكواهم انعدام التواجد الأمنى بالقرية وفقا لرواية الكثير من الشباب ، مشكلة القمامة - بسبب توفير الدولة مقلب للقمامة منفصل عن القرية ولكن قام بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بنقل المقلب إلى داخل الكتلة السكنية والاستحواز على الأرض المخصصة له وتحويلها إلى مشتل خاص.
> عقب ذلك قام الحزب بحصر جميع هذه المشاكل والطلبات وذلك لإيجاد حلول منطقية لهذه المشكلات وعرضها على المسئولين، وفى حالة وجود بعض العوائق على تنفيذ هذه الحلول بالمحافظة، يتم تصعيدها إلى اللجنة المركزية فى الحزب لمخاطبة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لعلاج هذه المشكلات.

 

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