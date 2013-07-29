رمضان 2013.. مروى اللبنانية تناجي الله في سجودها.. و"أوكا وأورتيكا" يقدمان دعاء "ختم القرآن"

نشطاء التواصل الاجتماعي: مروى وأغاني دينية دونت ميكس

كتب : سهيلة حامد منذ 59 دقيقة

مع حلول شهر رمضان الكريم، ابتعد الفنانون والفنانات عن الغناء، وقرروا الانخراط في رحاب الأدعية الدينية، للمواءمة مع قدسية الشهر الكريم، كما أنها تعطي أثر عميق في نفوس الجماهير الذين يكتفون بالأعمال ذات الطابع الروحاني في شهر رمضان.

لم تكن التجربة الأولى للفنان علي الحجار في الأدعية الدينية، لكنه عرض في رمضان بشكل يومي على قناة "سي بي سي"، دعاء قبل الفطار، اختار الحجار بعض المناطق الأثرية كالنوبة وأسوان لتصوير الأدعية.

من جانبه، اكتفى الفنان تامر حسني بإعادة نشر الأدعية الدينية المختلفة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، من بينها دعاء "اهدينا يا الله"، "حبيبي يارسول الله"، كما سار على نهجه الفنان محمد حماقي واكتفى بنشر دعاء "يارحمن" عبر صفحته.

ظهر على الساحة الفنية في رمضان بعض الوجوه الجديدة وغير المعتادة لتقديم الأدعية الدينية، فقد اندهش البعض من تقديم الفنانة اللبنانية مروى، المعروفة بـ"أما نعيمة"، دعاء ديني في شهر رمضان، وتقديم "أوكا وأورتيجا" دعاء "ختم القرآن" بطريقتهم المعهودة في الغناء.

"بحق ما ادّيتنا الوعود اقبل ركوعي والسجود".. هكذا ناجت الفنانة اللبنانية مروة، ربها في شهر رمضان، حيث أطلقت دعاء ديني بعنوان "بدعي يارب"، صوّرته على طريقة الفيديو كليب، تخلت فيه مروة عن الإثارة وارتدت الحجاب مع ملابس محتشمة.

كلمات الأغنية "يارب بدعي في الرخاء والشدائد والبلاء.. بدعي في أوقات الآدان وآخر الليل والقيام.. بدعي في أوقات المطر وأنت بتلهمني الكلام بدعي يارب كل سجدة في كل دقة قلبي نبضة من يوم ماعشت للنهاردة ولحد آخر الحياة".

الدعاء من كلمات الدعاء محمد شبكة، ألحان مجدي أبو عوف، توزيع إسلام الحسن، إخراج إبرام نشأت.

يذكر أن "بدعي يارب"، لم تكن التجربة الأولى للفنانة مروة في رمضان، حيث أنها قدمت أغنية "عمو رمضان" في العام الماضي، وسط مجموعة من الأطفال.

حجاب مروة ودعائها الديني، أثار سخرية ودهشة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبطريقة ساخرة حرّفت "نورى" كلمات أغنية "أما نعيمة" إلى "أما نعيمة، نعمين.. خلي عليوة يصلي الفجر"، فيما قال فريد "مروة عاملة دعاء ديني أنا عايز أعيش مع مرسي في ناسا"، وتوالت التعليقات الساخرة فعلّق أحمد يوسف مستنكرًا "مروة وأغاني دينية دونت ميكس".

ومن ناحية أخرى، ابتعد"أوكا وأورتيجا" عما يطلق عليه أغاني "المهرجانات" في شهر رمضان، وقررا محاكاة الشهر الكريم بدعاء ختم القرآن، طالبين من الله العفو "غلطت كتير وده وقتي عشان اكفر عن ذنبي".

يبدأ الدعاء بموسيقى تصويرية يتبعه صوت الآذان، ثم يناجي أحدهما ربه بدعاء "اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي".