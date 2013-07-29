الأنانية لدى الأطفال وكيفية التعامل معها

يقول الدكتور جمال شفيق أحمد أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، تعد مشكلة الأنانية لدى بعض الأطفال من أهم المشكلات النفسية والاجتماعية، التى تواجه الوالدين داخل الأسرة، وأيضا تواجه بعض مشرفات الحضانة داخل رياض الأطفال وكذلك بعض المدرسين والمدرسات بمراحل التعليم المختلفة، الأنانية عند الطفل قد تعوقه عن التعامل بإيجابية مع أهله وأصدقائه.

يضيف دكتور جمال أنه يمكن للأم أن تساعد طفلها فى التخلص من صفة الأنانية عن طريق بعض الإرشادات النفسية والتربوية وذلك كما يلى .

حيث إنه ليس هناك سبب معين يجعل الطفل أنانيا، فقد يكون الطفل وحيدا ليس لديه أشقاء ولذلك فإنه لم تتوفر لدى فرص مناسبة للتفاعل مع أطفال آخرين مما يجعل قدراته الاجتماعية للتعامل مع الأطفال فى مثل سنه، قليلة وضعيفة وقد يكون الطفل أنانيا كذلك بسبب شعوره بإن الأب والأم يتجاهلانه بسبب مولود جديد.

أوضح قد يتسبب أيضا أى موقف سلبى فى الأسرة فى أن يشعر الطفل بمشاعر أنانية، يمكنك أن تقضى على مشاعر الأنانية عند طفلك بأن تقوما بتشجيعه منذ الصغر على التفاعل مع أطفال فى مثل عمره ليلعب معهم وبذلك فإنه سيبدأ فى تعلم كيف يشارك ألعابه مع أصدقائه.

وبمجرد ملاحظتك لأى تصرف أنانى من جانب طفلك فيجب أن تتحدثى معه عن مثل هذا التصرف وكيف يمكنه أن يتصرف بطريقة أفضل، يجب أن تدركى أن الطفل الأنانى يمكنه أن يتحول لشخص سلبى وعدوانى ولا يستطيع التواصل مع الآخرين.