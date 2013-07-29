كيف تتم قسطرة الشرايين القلبية؟

يضطر العديد من الأفراد لإجراء قسطرة بالشرايين ويخشون من إجرائها خوفا من الألم وخصوصا مع تزايد أوجاع القلب، أما عن ماهية العملية فيوضح دكتور أحمد السواح أخصائى أمراض القلب بالمعهد القومى للقلب أنها عملية تجرى تحت التخدير الموضعى، حيث يمر أنبوب القسطرة إلى الشريان الأبهر، ثم إلى شرايين القلب حيث يتم الحقن بالصبغة وتصويرها بجهاز أشعة إكس فتظهر صورة مجرى الدم بعد ذلك يتم تحريك جهاز الأشعة حول قلب المريض ثم بعد ذلك يتم التبديل بإخراجه وإدخال أنبوب أخر لتصوير الشريان التاجى، ثم بعد ذلك يتم الحقن بالصبغة داخل تجويف البطين وبعد ذلك تنتهى عملية القسطرة.

ويحتاج المريض لإجراء القسطرة فى حالة الإصابة بجلطة القلب، والتى فى الغالب ما تكون فى صورة آلام فى الصدر مما يصاحبها عرق وغثيان مما يسبب تخثر الدم وهناك ما يسمى جلطة القلب الصامتة وهى غالبا ما يصاب بها مرضى السكر لذا فإن الفحص المبكر والمتابعة عند الطبيب يقى المريض من الدخول فى مراحل متأخرة للمرض لذا لابد من الاهتمام بالصحة، ومنع كل ما يضر القلب بداية من التدخين والقيام بمجهود كبير كذلك لابد من الحرص على ممارسة الرياضة، حتى وإن كان ذلك بالمشى لأن ذلك يقوى القلب ويمنع تعرضه للمشاكل.