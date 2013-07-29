أخبار عاجلة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة -
نقل عاملة للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام في مصنع بـ«العاشر» -
فتنة «الهيئات القضائية».. 7 سيناريوهات لحل أزمة البرلمان مع القضاة -
البورصة تخسر 2 مليار جنيه في ختام التعاملات -
الدولار يستقر في «المركزي» عند 18.20 جنيه -
رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم -
الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
الأخبار - علاء حيدر : التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
الأخبار - جماعات المصالح ... لاعب رئيسي في صناعة القرار السياسي الأمريكي -
بالصور من داخل ملجأ أيتام "العندليب".. "الإدارية" تضبط لحومًا مجهولة الصلاحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

كيف تتم قسطرة الشرايين القلبية؟

Google+ Print
كيف تتم قسطرة الشرايين القلبية؟ كيف تتم قسطرة الشرايين القلبية؟

يضطر العديد من الأفراد لإجراء قسطرة بالشرايين ويخشون من إجرائها خوفا من الألم وخصوصا مع تزايد أوجاع القلب، أما عن ماهية العملية فيوضح دكتور أحمد السواح أخصائى أمراض القلب بالمعهد القومى للقلب أنها عملية تجرى تحت التخدير الموضعى، حيث يمر أنبوب القسطرة إلى الشريان الأبهر، ثم إلى شرايين القلب حيث يتم الحقن بالصبغة وتصويرها بجهاز أشعة إكس فتظهر صورة مجرى الدم بعد ذلك يتم تحريك جهاز الأشعة حول قلب المريض ثم بعد ذلك يتم التبديل بإخراجه وإدخال أنبوب أخر لتصوير الشريان التاجى، ثم بعد ذلك يتم الحقن بالصبغة داخل تجويف البطين وبعد ذلك تنتهى عملية القسطرة.

ويحتاج المريض لإجراء القسطرة فى حالة الإصابة بجلطة القلب، والتى فى الغالب ما تكون فى صورة آلام فى الصدر مما يصاحبها عرق وغثيان مما يسبب تخثر الدم وهناك ما يسمى جلطة القلب الصامتة وهى غالبا ما يصاب بها مرضى السكر لذا فإن الفحص المبكر والمتابعة عند الطبيب يقى المريض من الدخول فى مراحل متأخرة للمرض لذا لابد من الاهتمام بالصحة، ومنع كل ما يضر القلب بداية من التدخين والقيام بمجهود كبير كذلك لابد من الحرص على ممارسة الرياضة، حتى وإن كان ذلك بالمشى لأن ذلك يقوى القلب ويمنع تعرضه للمشاكل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365