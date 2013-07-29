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التحالف الوطني لدعم الشرعية يدين القبض على سلطان وماضي

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التحالف الوطني لدعم الشرعية يدين القبض على سلطان وماضي التحالف الوطني لدعم الشرعية يدين القبض على سلطان وماضي

أدان التحالف الوطنى لدعم الشرعية إعتقال الرمزين الوطنيين الكبيرين المهندس أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط و الأستاذ عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط فجر اليوم ، ويحمل الانقلابيين المسئولية الكاملة عن سلامتهما .

وأكد التحالف أن استمرار استهداف قياداته لن تثنينا عن مواصلة النضال السلمى الرافض للإنقلاب و المطالب بإستعادة الشرعية الدستورية .

كما نؤكد على أن هذه جريمة نكراء تضاف للسجل الأسود للإنقلابيين الإرهابيين ، الذين يريدون العودة بنا إلى عهود الظلام و الفاشية و الإستبداد ، و لن نسمح لهم بذلك بإذن الله .

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