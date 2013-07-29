التحالف الوطني لدعم الشرعية يدين القبض على سلطان وماضي

أدان التحالف الوطنى لدعم الشرعية إعتقال الرمزين الوطنيين الكبيرين المهندس أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط و الأستاذ عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط فجر اليوم ، ويحمل الانقلابيين المسئولية الكاملة عن سلامتهما .

وأكد التحالف أن استمرار استهداف قياداته لن تثنينا عن مواصلة النضال السلمى الرافض للإنقلاب و المطالب بإستعادة الشرعية الدستورية .

كما نؤكد على أن هذه جريمة نكراء تضاف للسجل الأسود للإنقلابيين الإرهابيين ، الذين يريدون العودة بنا إلى عهود الظلام و الفاشية و الإستبداد ، و لن نسمح لهم بذلك بإذن الله .