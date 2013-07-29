النقابة المستقلة للمعلمين تقرر سحب الثقة من النقابة العامة

أصدرت النقابة العامة المستقلة وأتحاد المعلمين على مستوى الجمهوريةونشطاء المعلمين أثناء ملتقى نشطاء المعلمين الثاني ببلطيم بقرية بسملة بياناً لحي الثقة من مجلس النقابة الحالي أكدوا فيه على” أن هذه اللحظة الفارقة من عمر الوطن نود التأكيد على النقاط التالية أولاً إن ماحدث في الثلاثين من يونيو هو ثورة شعبية مجيدة دعمها جيش مصر العظيم بحسه الوطني العالي تأكيداً على إدارة وحرية الشعب ومفهوم حماية الأمن القومي المصري”

ثانياً إن خروج الشعب المصري في السادس والعشرين من يوليو كان تفويضاً للقوات المسلحة لحماية مصر وشعبها وأمنها القومي من خطر الإرهاب الأسود الذي لايعرف ديناً ولا وطناً ولم يطلب منا جيس مصر العظيم تفويضاً بالقتل كما يروج الجهلاء ومعدومي الهوية الوطنية

> ثالثاً كل الدم المصري حرام ونرفض تصنيف الدماء رفضاً قاطعاً كما نشجب كل محاولات دعاة العنف لجر البلاد إلى مستنقع الإقتتال الداخلي.

رابعاً إن البيان الذي أصدره المدعو أحمد الحلواني نقيب المعلمين الفاقد الشرعية من اعتبار ما حدث في الثلاثين من يونيو انقلابا عسكرياً نود أن نعرب عن شجبنا وإدانتنا الشديدتين.

لمثل هذا الاستغلال السيئ لظروف الوطن ولموقعه كنقيب للمعلمين ونود التأكيد على أن ماجاء ببيانه لايتعدى كونه رأياً شخصياً .

وأضاف البيان “وأخيراً نود التأكيد على أننا وبالإشتراك مع روابط وتجمعات العلمين كافة سنبدأ في اتخاذ كافة التدابير التي يمكننا معها اسقاط هذا المجلس النقابي المهترئ”.

حضر المؤتمر أيمن البيلي وكيل النقابة المستقلة على مستوى الجمهورية وعبدالناصر اسماعيل رئيس اتحاد المعلمين المصريين ومحمد زكريا رئيس تقابة العاملين بالتربية والتعليم ببورسعيد وعطوة الزقم منسق عام اتحاد المعلمين بكفر الشيخ ومحب عبود وكيل نقابة المعلمين بالإسكندرية وطارق المرغني رئيس اتحاد المعلمين بالشرقية وحامد السيد رئيس اتحاد المعلمين بالغربية ومصباح مصطفى دويك عضو اتحاد معلمين صامدين ونفيسه صلاح مراجع عام بالجودة وهيام جعيصة رئيس رابطة مراجعي الغربية تحت التأسيس ورأفت السنباوي رئيس اتحاد المعلمين بالمنوفية والسعيد مرشدي عميره رئيس اتحاد المعلمين بكفر الشيخ وصبري الشهاوي أمين النقابة المستقلة بكفر الشيخ ورضا الشربين أمين عام اتحاد المعلمين بكفر الشيخ وكل الممثلين لنقابات المعلمين واتحاد المعلمين المصريين ونشطاء المعلمين من كافة محافظات الجمهورية .