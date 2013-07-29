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الحلقة (19) من "فرعون": "سحر" تتعرض لـ"علقة موت" بتحريض من زوجة "فؤاد"

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الحلقة (19) من "فرعون": "سحر" تتعرض لـ"علقة موت" بتحريض من زوجة "فؤاد" الحلقة (19) من "فرعون": "سحر" تتعرض لـ"علقة موت" بتحريض من زوجة "فؤاد"

كتب : أمل القاضي منذ 31 دقيقة

في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "فرعون"، يتفق رجب مع سحر على التخلص من الصحفي سمير الهواري، من خلال توريطه في فضيحة آداب، بتوريطه في علاقة مع ماجي، وبالفعل يتم ضبطهما في سيارة بالشارع، وهو ما يتذكره سمير ويحاول الانتقام من فرعون فيما بعد.

تتعرض سحر خلال أحداث الحلقة للضرب المُبرح على أيدي عدد من السيدات بتحريض من كريمة الزوجة الأولى لفؤاد مدبولي، وتكاد تموت، فتستنجد بفرعون لإنقاذها، إلا أنه يكون متواجدًا حينها في الإسكندرية، فيرسل إبراهيم الذي ينجح في إنقاذها ويدخلها المستشفى لتلقي العلاج.

المسلسل بطولة خالد صالح وجومانا مراد ودينا وأحمد فؤاد سليم والفنان السوري عبدالحكيم قطيفان، ومن تأليف عمرو الشامي وياسر عبدالمجيد، وإخراج محمد علي ووائل إحسان، وإنتاج شركة تريلر للإنتاج الفني والتوزيع.

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