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الحلقة (19) من "قرمش": "سعودي" يغار ويشك في زوجته.. ثم تكتشف خيانته لها

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الحلقة (19) من "قرمش": "سعودي" يغار ويشك في زوجته.. ثم تكتشف خيانته لها الحلقة (19) من "قرمش": "سعودي" يغار ويشك في زوجته.. ثم تكتشف خيانته لها

كتب : سارة سعيد منذ 20 دقيقة

في الحلقة التاسعة عشر من المسلسل الكوميدي "قرمش"، التي تحمل عنوان "حب وغيرة وخيانة"، تعاني زوجة سعودي من غيرته الشديدة وشكه في كل تصرفاتها، حيث يراقبها من خلال العين السحرية في باب الشقة، ويبحث في هاتفها الشخصي ويسأل عن البيانات التي عليه، كما يتنكر ويتجسس عليها أثناء حديثها في الهاتف، ويراقب من شرفة منزله من ينتظرها، ويفاجأ في كل مرة بأنهم أشخاص عاديين ليس لهم صلة بزوجته.

تذهب زوجة سعودي مع شقيقتها إلى السوق ويذهب هو خلفهما ليراقبهما، ويدعوها إلى العشاء ثم يتشاجر مع النادل ويرجعان إلى منزلهما، وتكتشف في نهاية الحلقة أنه هو من يخونها مع فتاة أخرى.

"قرمش" بطولة طارق العلي وهيا الشعيبي وفاضل ناجي وشاهين شاهين، ومن تأليف أيمن الحبيل وإخراج نعمان حسين.

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DMC

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