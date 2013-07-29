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الحلقة (19) من "سوق الحريم": الدكتور هاني يخيب توقعات سعاد

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الحلقة (19) من "سوق الحريم": الدكتور هاني يخيب توقعات سعاد الحلقة (19) من "سوق الحريم": الدكتور هاني يخيب توقعات سعاد

كتب : الوطن منذ 14 دقيقة

في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "سوق الحريم"، يعود الدكتور هاني لمنزله بعد شفائه من الحادث، وتستعد سعاد للمفاجأة التي وعدها بها.

تظن سعاد أن هاني سيطلب منها الزواج بعد أن ساعدته خلال فترة مرضه ورعايتها لبناته، خاصة أنه طلب منها عنوان منزلها لزيارتها، وتحضر صديقاتها هيا الشعيبي وإلهام الفضالة ورزيقه طارش وفخرية خميس، اللاتي تغنين وترقصن لها فرحة بزواجها، إلا أن أخاها يفاجئها بأن الدكتور هاني جاء ليقدم لها هدية نظير رعايتها لبناته.

تغضب سعاد عندما تعلم وتتعدى على الدكتور هاني بالضرب، وتجري وراءه إلى خارج المنزل حيث يُصاب مرة أخرى في حادث سيارة.

"سوق الحريم" إخراج حسين أبل وتأليف أيمن الحبيل.

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