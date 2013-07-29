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الحلقة (19) من "الكبير أوي": إصابة "الكبير" بمرض نادر وخطير

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الحلقة (19) من "الكبير أوي": إصابة "الكبير" بمرض نادر وخطير الحلقة (19) من "الكبير أوي": إصابة "الكبير" بمرض نادر وخطير

كتب : سهيلة حامد منذ 3 دقائق

يستيقظ "الكبير" من نومه في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "الكبير أوي"، ليجد بثورا حمراء اللون على وجهه، فيصاب بالفزع ويذهب لطبيب "المزاريطة"، الذي يؤكد له أنه تعرض لمرض نادر سيتسبب في وفاته.

يصاب "الكبير" بحالة مزاجية سيئة بعد علمه بهذا النبأ، ويتجه إلى أعمال الخير في "المزاريطة"، ويمنح زوجته "شاليه" في الساحل الشمالي، ويبني لهجرس مشروع "كشك" صغير، فيما يتنازل عن العمودية لعم جابر، بعد أن رفضها چوني لأنها مسؤولية ثقيلة على كاهله.

يعود الطبيب ليؤكد لـ"الكبير" أن التحاليل كانت خاطئة وأنه غير مريض، وما يوجد على وجهه مجرد بثور فقط، فينزعج ويعاقبه بربطه على التمثال.

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