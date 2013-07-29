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إخلاء مطار الجزائر الدولى وتعليق الرحلات بسبب حريق فى برج المراقبة

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إخلاء مطار الجزائر الدولى وتعليق الرحلات بسبب حريق فى برج المراقبة إخلاء مطار الجزائر الدولى وتعليق الرحلات بسبب حريق فى برج المراقبة

قررت السلطات الجزائرية المختصة إخلاء مطار الجزائر الدولى من جميع الركاب، وإلغاء جميع الرحلات المقررة مساء اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بسبب الحريق الذى شب ببرج المراقبة.

ونقلت صحيفة "الوطن" الجزائرية فى موقعها الإلكترونى عن أحد المسافرين الموجودين بالمطار، قوله إن الدخان لا يزال ينبعث من حول البرج، مؤكدا أن الحريق اندلع فى حدود الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلى.

وأوضحت الصحيفة أن فرق جهاز الدفاع المدنى لا تزال تواصل جهودها لإطفاء الحريق.

وأضافت "الوطن" أن مسافرى العبور تم التكفل بهم بينما طلب من المسافرين الآخرين مراجعة شركات الطيران بشأن إمكانية السفر إلى الخارج عبر مطارات أخرى خاصة مطارات وهران وبجاية وقسنطينة.

من جانبه، ذكر تلفزيون "الشروق" أن سبب الحريق ماسا كهربائيا بمكيف البرج فيما أكد تلفزيون "النهار" تعثر حركة الطيران المدنى من وإلى المطار.

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