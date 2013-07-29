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السعودية تعلن القبض على أحد المطلوبين أمنيا فى العوامية

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السعودية تعلن القبض على أحد المطلوبين أمنيا فى العوامية السعودية تعلن القبض على أحد المطلوبين أمنيا فى العوامية

أعلن مصدر أمنى سعودى مساء اليوم الاثنين، أن قوات الأمن ألقت القبض على أحد المطلوبين أمنيا فى بلدة العوامية فى القطيف التى يسكنها عدد كبير من الشيعة فى المملكة.

وقال المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية اللواء منصور التركى، فى بيان له مساء اليوم، إن "جهات الأمن تمكنت اليوم "الاثنين" من القبض على المطلوب للجهات الأمنية على القائمة المعلن عنها فى فبراير من العام الماضى، عباس على محمد المزرع".

وأضاف أن عملية القبض على المزروع تمت "بعد توفر معلومات عن وجوده وثمانية أشخاص آخرين من المطلوبين فى قضايا تهريب وترويج المخدرات فى أحد المنازل ببلدة العوامية"، مشيرا إلى أنه "تمت مداهمتهم وفق خطة أمنية محكمة والقبض عليهم".

وتابع: "تعرض رجال الأمن لإطلاق نار كثيف من مثيرى الشغب، وذلك للحيلولة دون القبض على المطلوبين وتم التعامل مع الموقف وفق ما تطلبه ولم ينتج عن تبادل إطلاق النار أى إصابات".

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مصر 365

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