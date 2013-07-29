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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ترفض المفاوضات مع إسرائيل

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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ترفض المفاوضات مع إسرائيل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ترفض المفاوضات مع إسرائيل

رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العضو فى منظمة التحرير الفلسطينية، الاثنين، مفاوضات السلام مع إسرائيل قبل بضع ساعات من استئنافها فى واشنطن.

وأعلنت الجبهة أن قرار استئناف المفاوضات مع إسرائيل لم يحظ بدعم كل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكدت خالدة جرار، النائبة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لوكالة فرانس برس، أن الجبهة تعارض استئناف المفاوضات، كما أضافت أنها مبادرة فردية، فى إشارة إلى الرئيس الفلسطينى، محمود عباس.

وتابعت جرار أن هذه المحادثات تجرى برعاية الولايات المتحدة تماما كما حصل قبل عشرين عاما فى اتفاقيات أوسلو، التى فتحت الطريق أمام إقامة السلطة الفلسطينية.

وستستأنف مفاوضات السلام مساء الاثنين فى واشنطن للمرة الأولى منذ قرابة ثلاثة أعوام.

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مصر 365