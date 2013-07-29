كارول سماحه تقدم”السيدة” 10 أغسطس القادم

تستعد كارول سماحه لتقديم العرض الاستعراضى “السيدة” يوم10 اغسطس القادم

العرض من انتاج روتانا ويقام على مسرح كازينو لبنان. وتقدم كارول خلاله مجموعه من اشهر اغانيها بتوزيع جديد.بالاضافه الى اغانى ألبومها الأخير “إحساس”.

وخضعت كارول لمدة عام كامل لتدريبات مكثفة سافرت خلالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور عدد من أهم عروض المسرح الغنائى والاستعراضى، والوقوف على أحدث ما يقدمه المسرح الأمريكى هناك.

ويشارك بالعرض ٢٠ راقصا، بالإضافة إلى مصمم الرقصات الإيطالى كلاوديو بيرتولوتشى، ومصمم الرقصات اللبنانى سامى خورى، أما التوزيع والإعداد الموسيقى فهو لميشال فاضل وصمم الازياء المصمم العالمى زهير مراد واخراج طونى قهوجى