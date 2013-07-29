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سان جيرمان يعرض 16 مليون يورو في الموسم لإبراهيموفيتش

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سان جيرمان يعرض 16 مليون يورو في الموسم لإبراهيموفيتش سان جيرمان يعرض 16 مليون يورو في الموسم لإبراهيموفيتش

باريس، (إفي): كشفت تقارير صحفية اليوم أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عرضت على الهداف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش تمديد عقده حتى عام 2016 مقابل 16 مليون يورو كراتب سنوي.

وأوضحت صحيفة (ليكيب) أن الملاك القطريين للنادي الباريسي، بطل الليج آ، عرضوا المبلغ الضخم على إبرا لإغرائه بالبقاء لأطول فترة ممكنة في الفريق.

وفي حال موافقة زلاتان (32 عاما) على العرض فإنه سيتفوق على الكولومبي راداميل فالكاو نجم موناكو الجديد، ليصبح أغلى لاعب في الدوري الفرنسي.

وكانت تكهنات صحفية قد ربطت اسم إبراهيموفيتش بالانتقال في الموسم المقبل الى ريال مدريد الإسباني ليرافق مدربه السابق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لكنه نفى تلك الانباء، مؤكدا عدم وجود سبب للرحيل عن البي إس جي وترك مشروعه الطموح.

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