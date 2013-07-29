ماركا تبرز تصريحات ميدو عن انتقال محمد ابراهيم لمالاجا

مدريد، (إفي): أشادت صحيفة (ماركا) الإسبانية باللاعب المصري الصاعد محمد ابراهيم، الصفقة الجديدة المحتملة لفريق مالاجا الأندلسي، مشيرة الى أنه يحظى بدعم من مواطنه النجم المعتزل أحمد حسام "ميدو".

وأوضحت الصحيفة المدريدية أن ابراهيم نجم فريق الزمالك لاعب وسط مهاجم دولي صغير السن، وتألق في المباراة الاخيرة امام الأهلي في بطولة أفريقيا أبطال الدوري، ومن المحتمل أن تتم صفقاته خلال الساعات المقبلة.

ونقلت (ماركا) تصريحات لميدو حول ابراهيم، اعتبرتها مباركة منه للصفقة واعترافا بموهبة مواطنه، حيث قال نجم أياكس وسلتا فيجو وروما وتوتنهام السابق "يوجد خمسة لاعبين في نفس مركزه بفريق الزمالك، سيكون من الأفضل أن يحترف في إسبانيا".

واعتبر ميدو أن "فريق مالاجا خيار مثالي لابراهيم من أجل التطور والنجاح في أوروبا".

وأشارت الصحيفة الى أن جمهور الزمالك يعتبر محمد ابراهيم النجم الأول للفريق في الوقت الحالي، كما أن اللاعب نفسه فضل عرض مالاجا على عرض آخر من فريق روماني، بجانب عرضين من ناديين إنجليزيين بالبريمير ليج.

وتقدر قيمة الصفقة بـ400 الف يورو، بجانب اتفاقيات تعاون مشتركة بين الناديين المصري والإسباني، تتضمن مباراة ودية بينهما في القاهرة.

وسيكون بذلك ابراهيم ثاني لاعب مصري يحترف في الليجا الإسبانية بعد ميدو الذي تألق مع سلتا فيجو حين انتقل اليه معارا من أياكس الهولندي في 2003.

كما سيصبح الصفقة السادسة لمالاجا استعدادا للموسم المقبل، بعد المدافع البرتغالي فلافيو فيريرا والمهاجم الإيفواري بوبلي أندرسون والظهير الأيمن الأرجنتيني ماركوس أنجيليري ومواطنه لاعب الوسط فرناندو تيسوني، والصفقة البولندي المحتملة المهاجم بافلوفسكي.

وتعاقدت الإدارة القطرية لمالاجا مع المدرب الألماني بيرند شوستر ليخلف التشيلي مانويل بيليجريني المنتقل لتدريب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وحقق بيليجريني أفضل انجازات في تاريخ مالاجا، حيث صعد به للمربع الذهبي بالليجا الموسم قبل الماضي، كما تأهل للمرة الأولى لدوري أبطال أوروبا، وخرج بشق الأنفس من ربع النهائي امام الوصيف بروسيا دورتموند الألماني، ورحل بعد أن حرم من المشاركة في البطولات الأوروبية في الموسم المقبل كعقوبة من الويفا بسبب التأخر في دفع ضرائبه ورواتب اللاعبين.