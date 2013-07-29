"إنقاذ الصعيد" تطالب وزيرة الإعلام بإنشاء قناة "النيل مباشر قطر"

طالب الدكتور وائل الحضرى منسق جبهة "إنقاذ الصعيد" الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام، بسرعة إنشاء قنوات النيل الإخبارية، ومن ضمن هذه القنوات قناة تتحدث الإنجليزية بث مباشر وتسمىNile News live) (، لكى تخاطب الرأى العام العالمى وتظهر ما يحدث دون تزييف الجزيرة.

وأضاف يجب تركيز البث فى أوقات تشاهدها الدول الغربية وأمريكا والميديا الغربية خاصة التى تستقى معلوماتها من زيف وإدعاءات الجزيرة، بعد أن ظهر الدور التحريضى الذى تقوم به فى مصر وما حدث فى فجر 26 يوليو وهو نفس النهج الذى استخدمته فى ليبيا وسوريا وتكرره فى مصر الآن، وما تسوقه هذه القناة لصالح فصيل ضد إرادة شعب.

وقال إن مصر بها العديد من الكوادر والكفاءات الإعلامية الكبيرة القادرة على عمل قناة تفوق مجموعة قنوات الجزيرة، لأن بلد بحجم مصر حتى الآن وقوتها الناعمة تعرف كيف تجذب إليها المواطن الغربى والأمريكى لتوصل له معلومة إخبارية.

كما تناشد الجبهة وزيرة الإعلام تخصيص قناة (النيل مباشر قطر) بنفس النهج الذى تتبعه قناة الجزيرة فى مصر حتى نعرف الواقع الداخلى القطرى أو المعارضة القطرية ووجهة نظرها، وإبراز التاريخ الأسود لتميم ووالده وجدة، وتركيز الضوء على المعارضة للنظام القطرى الموجودة فى الخارج وتتبنى وجهة نظرها على أن يتم ذلك بطريقة حرفية، وإبرازها للرأى العام العالمى والعربى ومخاطبة المواطن القطرى العربى الحر والمواطن الخليجى، بالإضافة إلى تناول أخبار دول الخليج فى هذه القناة والتى يجب أن يعمل بها مقدمون ومذيعون يتحدثون اللغة الخليجية وبالتحديد القطرية.

وتابع: هذه الحرب الإعلامية مارسها الغرب ضد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بعد حرب السويس وواجهها بإذاعة صوت العرب إحدى عناصر القوة الناعمة لمصر التى جمعت حولها العالم العربى من المحيط إلى الخليج، والآن تمارس الحرب الصهيونية والأمريكية ضد مصر عن طريق قناة الجزيرة.

بالإضافة إلى تخصيص قناة النيل لتبث مباشر من منصة ميدان التحرير لكى يتعرف الشعب على ما يدور فى ميدان التحرير من فعاليات؛ والخطابات التى يلقيها الثوار والوطنيون المصريون فليس من المعقول أن تقوم قناة الجزيرة بتعريف المواطنين على كل من يتحدث فى إشارة رابعة ولا توجد أى وسيلة لمعرفة من يتحدث أو ما يدور فى ميدان التحرير.

وشدد على ضرورة الاستغناء عن عدد من قنوات النيل التى لا يشاهدها إلا القليل ولا يهتم بها أحد لاستغلالها فى قناة النيل الإخبارية، ويعتبر ذلك استثمارا على المستوى الاقتصادى ستستفيد به مصر، لأن هذا هو السلاح الوحيد الذى يمكن أن نحارب به المخطط القطرى الصهيونى الأمريكى وقناة الجزيرة بعد سقوط حليفهم "الإخوان" وقتها لن يتحملوا البث المباشر من "قناة النيل مباشر قطر" أكثر من شهر.

وتؤكد جبهة إنقاذ الصعيد على وطنية "الدكتورة درية شرف الدين" وزير الاعلام وأنها ستضع هذا المطلب قيد الدراسة الجادة لأن قناة الجزيرة مباشر مصر تؤثر على البسطاء والعامة فى الصعيد وفى مصر.