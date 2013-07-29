الحلقة (17) من "ياسمين عتيق": أهالي الشام يستقبلون "إبراهيم باشا" الوالي الجديد

كتب : محمد أبوضيف الإثنين 29-07-2013 21:06

في الحلقة السابعة عشر من المسلسل السوري "ياسمين عتيق"، يخطط رشيد الشومالي لاختطاف جورية لإذلال جواد الصباغ، بعد تهجمه عليه وإهانته في محله.

تسيطر نرجس على خان "الدكة" بعد قتل زمردة لجولدة، فيما يستقبل أهل الشام وأعيانها إبراهيم باشا والي الشام الجديد، وقواته بحفاوة شديدة وتفاؤل بالمستقبل وبالازدهار المتوقع على يديه.

تظهر علامات الحمل على جورية، وهو ما يؤدي إلى عموم الأفراح بمنزل جواد الصباغ، والزغاريد تملأ جنبات البيت.

المسلسل من تأليف رضوان شبلي وإخراج المثنى صبح، وبطولة سولاف فواخرجي وأمارات رزق وسلمى المصري وغسان مسعود ومحمد حداقي وعلاء الزعبي وروعة ياسين وعلي كريم.