أخبار عاجلة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة -
نقل عاملة للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام في مصنع بـ«العاشر» -
فتنة «الهيئات القضائية».. 7 سيناريوهات لحل أزمة البرلمان مع القضاة -
البورصة تخسر 2 مليار جنيه في ختام التعاملات -
الدولار يستقر في «المركزي» عند 18.20 جنيه -
رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم -
الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
الأخبار - علاء حيدر : التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
الأخبار - جماعات المصالح ... لاعب رئيسي في صناعة القرار السياسي الأمريكي -
بالصور من داخل ملجأ أيتام "العندليب".. "الإدارية" تضبط لحومًا مجهولة الصلاحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (17) من "ياسمين عتيق": أهالي الشام يستقبلون "إبراهيم باشا" الوالي الجديد

Google+ Print
الحلقة (17) من "ياسمين عتيق": أهالي الشام يستقبلون "إبراهيم باشا" الوالي الجديد الحلقة (17) من "ياسمين عتيق": أهالي الشام يستقبلون "إبراهيم باشا" الوالي الجديد

كتب : محمد أبوضيف الإثنين 29-07-2013 21:06

في الحلقة السابعة عشر من المسلسل السوري "ياسمين عتيق"، يخطط رشيد الشومالي لاختطاف جورية لإذلال جواد الصباغ، بعد تهجمه عليه وإهانته في محله.

تسيطر نرجس على خان "الدكة" بعد قتل زمردة لجولدة، فيما يستقبل أهل الشام وأعيانها إبراهيم باشا والي الشام الجديد، وقواته بحفاوة شديدة وتفاؤل بالمستقبل وبالازدهار المتوقع على يديه.

تظهر علامات الحمل على جورية، وهو ما يؤدي إلى عموم الأفراح بمنزل جواد الصباغ، والزغاريد تملأ جنبات البيت.

المسلسل من تأليف رضوان شبلي وإخراج المثنى صبح، وبطولة سولاف فواخرجي وأمارات رزق وسلمى المصري وغسان مسعود ومحمد حداقي وعلاء الزعبي وروعة ياسين وعلي كريم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن

الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن

الأخبار - علاء حيدر : التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب

الأخبار - علاء حيدر : التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب

الأخبار - جماعات المصالح ... لاعب رئيسي في صناعة القرار السياسي الأمريكي

الأخبار - جماعات المصالح ... لاعب رئيسي في صناعة القرار السياسي الأمريكي

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي