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الحلقة (18) من "العقرب": جابر يعود من السفر.. ووالدته تصاب بجلطة قلبية

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الحلقة (18) من "العقرب": جابر يعود من السفر.. ووالدته تصاب بجلطة قلبية الحلقة (18) من "العقرب": جابر يعود من السفر.. ووالدته تصاب بجلطة قلبية

كتب : محمد عاشور الإثنين 29-07-2013 21:07

في الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "العقرب"، يعود جابر من لندن بعد لقاء دون شامير، فيفاجأ بأن والدته وأخته غير موجودتان في منزلهما، ويعلم من حارس العقار أن والدته مرضت فجأة وتم نقلها للمستشفى.

يذهب جابر إلى المستشفى حيث يبلغه الطبيب بأن والدته مريضة بالجلطة القلبية وتحتاج لعلاج لفترة طويلة، فيذهب إلى نصار ليقنعه بالعمل في تجارة الهيروين بناء على عرض دون شامير، إلا أن نصار يرفض اقتراحه ويتشاجر معه.

مسلسل "العقرب" من إخراج نادر جلال، وبطولة منذر رياحنة وهالة فاخر ولقاء الخميسي وريم الباردوي ومحمد لطفي.

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