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الحلقة (17) من "فرعون": "فايد" يحاول ابتزاز "سحر" بعقد زواج عرفي مُفبرك

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الحلقة (17) من "فرعون": "فايد" يحاول ابتزاز "سحر" بعقد زواج عرفي مُفبرك الحلقة (17) من "فرعون": "فايد" يحاول ابتزاز "سحر" بعقد زواج عرفي مُفبرك

كتب : أمل القاضي منذ 59 دقيقة

في الحلقة السابعة عشر من مسلسل "فرعون"، يحاول فايد ابتزاز سحر بعد زواجها من رجل الأعمال فؤاد مدبولي، من خلال فبركة عقد زواج عرفي منها بتاريخ قديم، ويهددها إما بدفع مبلغ مالي كبير أو سيرسل العقد لزوجها، وهو ما يجعلها تلجأ لفرعون طلبا لمساعدته لإخراجها من الأزمة، فينجح في الحصول على العقد ويحرقه.

بعد مقتل سحر، يعود فرعون مرة أخرى إلى فايد ظنا منه أنه يعلم أي شيء عن مقتلها، لكنه يفاجأ بأن الأخير لا يعلم شيئا، بل أصبحت حالته يُرثى لها؛ حيث يسكن في مكان بسيط ويعاني الفقر والمرض، وانقطعت علاقته بسحر منذ واقعة عقد الزواج العرفي.

"فرعون" بطولة خالد صالح وجومانا مراد ودينا وأحمد فؤاد سليم والفنان السوري عبدالحكيم قطيفان، ومن تأليف عمرو الشامي وياسر عبدالمجيد، وإخراج محمد علي ووائل إحسان، وإنتاج شركة تريلر للإنتاج الفني والتوزيع.

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