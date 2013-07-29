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الحلقة (17) من "صرخة روح": "وداد" تحاول إصلاح العلاقة مع "لينا"

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الحلقة (17) من "صرخة روح": "وداد" تحاول إصلاح العلاقة مع "لينا" الحلقة (17) من "صرخة روح": "وداد" تحاول إصلاح العلاقة مع "لينا"

كتب : أمل القاضي منذ 58 دقيقة

في الحلقة السابعة عشر من المسلسل السوري "صرخة روح"، تبدأ الخماسية الرابعة بعنوان "نجوم الضهر"، بمشهد ذهاب لينا برفقة صديقتها رشا إلى حفل عيد ميلاد والدها، وفي الطريق تتذكر يوم مصرع والدتها أثناء حادث سيارة عند اكتشافها زواج والدها من أخرى، حيث كانت ترافقها لينا خلال الحادث، ويظل هذا اليوم بكل تفاصيله مصدر إزعاج وحزن لها.

وبعد مرور ثلاث سنوات على الحادث، تحاول وداد زوجة والد لينا إصلاح العلاقة بينهما، لكنها ترفض لأنها ترى أن زواجها من والدها كان السبب الرئيسي في وفاة والدتها، فيما تغار وداد على زوجها من رشا صديقة لينا التي تعمل ممثلة، لكنه يتعامل معها مثل ابنته لأنها عاشت وتربَّت معها منذ صغرهما.

مسلسل "صرخة روح" يدور في إطار "خماسيات الخيانة"، والخماسية الحالية من بطولة محمد خير الجراح وعاصم حواط وتولين البكري وكندة حنا وخالد قبش ومحمد قنوع/ ومن إخراج ناجي طعمي.

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