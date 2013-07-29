الحلقة (17) من "أبو الملايين": "صقر" يخبر "سمر" أنه يحبها ليسترد أمواله

كتب : منى السداوي منذ 20 دقيقة

في الحلقة السابعة عشر من مسلسل "أبو الملايين"، يشتري صقر هدية لسمر بمناسبة عيد ميلادها، كما يفاجئها أيضا باعترافه بحبه لها، وتنتقل سمر للسكن في منزل ابنتها غادة.

يذهب صقر لابن شوصان ليعطيه مجموعة من الأشعار حتى يلقيها على سمر حبيبته، لكنه يشك به نظرا للمشاجرات الدائمة بينه وبينها، فيعترف صقر بأنه يريد الزواج منها حتى يسترد أمواله من وضاح.

تذهب شيخة لأحد الدجالين حتى تفك السحر الذي تتوهم أن غادة فعلته لوضاح، ويطلب صقر الزواج من سمر، لكن وضاح يرفض متعللا بأنه لا يحبها لكنه يريد أن يسترد أمواله.

مسلسل "أبو الملايين" قصة وسيناريو وحوار خلف الحربي ومن إخراج محمد دحام الشمري، وبطولة عبدالحسين عبدالرضا وناصر القصي وميس عمر وأمل الموضي.