الحلقة (19) من "تحت الأرض": "كرارة" يفكر في تهريب ابنه "سليم" لفرنسا

كتب : الوطن منذ 15 دقيقة

في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "تحت الأرض"، يتم القبض على روبا بتهمة التخابر لصالح إسرائيل، والسماح لهم بالتصنت على مكالمات لشخصيات في مناصب حساسة بالدولة.

يدبر جمال الجبالي تهريب ابنه من مصر حتى لا تقتله المافيا، ويفكر في تهريبه لفرنسا حيث يستكمل حياته هناك.

تكشف فريال لمنى أن علي زوجها متزوج من زوجة ثانية، ويتفق الأخير مع التنظيم الأمني السري التابع له على قتل جمال الجبالي.

المسلسل من إخراج حاتم علي وسيناريو وحوار هشام هلال، وتصوير أحمد جبر، وإنتاج عمرو قورة ودينا كريم.