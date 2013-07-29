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الحلقة (18) من "أبوالملايين": "وضاح" يطلب 10 ملايين درهم مؤخر "سمر"

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الحلقة (18) من "أبوالملايين": "وضاح" يطلب 10 ملايين درهم مؤخر "سمر" الحلقة (18) من "أبوالملايين": "وضاح" يطلب 10 ملايين درهم مؤخر "سمر"

كتب : منى السداوي منذ 2 دقيقة

في الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل "أبو الملايين"، يطلب بطي يد سمر للزواج، لكنها تخبره أن قلبها متعلق بشخص آخر.

يذهب صقر للمطعم الذي تجلس فيه سمر وبطي كي يُظهر غيرته عليها، فتقوم بالإضراب عن الطعام من أجله، لكن وضاح" يرفض طلب صقر بالزواج منها، ويشترط عليه دفع عشرة ملايين درهم كضمان، حتى يتأكد أنه لا يريد الزواج منها للوصول للأموال التي استولى عليها وضاح.

تستمر شيخة في الذهاب للدجال حتى تصنع عملا لغادة وأمها، لكنه يطلب منها اسم أم غادة.

مسلسل "أبو الملايين" قصة وسيناريو وحوار خلف الحربي، ومن إخراج محمد دحام الشمري، وبطولة الفنان عبدالحسين عبدالرضا وناصر القصي وميس عمر وأمل الموضي.

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