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مقتل وإصابة 13 مدنيا في انفجارعبوة ناسفة داخل مقهى جنوب بغداد

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مقتل وإصابة 13 مدنيا في انفجارعبوة ناسفة داخل مقهى جنوب بغداد مقتل وإصابة 13 مدنيا في انفجارعبوة ناسفة داخل مقهى جنوب بغداد

أعلن مصدر أمني عراقي أن 13 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح في انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى جنوب العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر أن عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم الاثنين داخل مقهى بناحية المدائن جنوب بغداد مما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة .

وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الانفجار ،فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعي .

وكانت العاصمة بغداد وعدة محافظات عراقية شهدت صباح اليوم الاثنين سلسلة انفجارات بسيارات مفخخة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين .

أ ش أ

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