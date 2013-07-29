الحماية المدنية بسوهاج تسيطر على حريق بمحطة وقود بدار السلام

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير إدارة الحماية المدنية من السيطرة على إنفجار وحريق بمحطة وقود تابعة لشركة مصر للبترول بمركز دار السلام جنوب سوهاج.

كان اللواء محسن الجندى مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام عن نشوب حريق وحدوث إنفجار بمحطة وقود للسيارات بدائرة المركز أثناء عملية تفريغ الوقود دون وقوع خسائر بشرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين من خلال التحريات التى قام بها الرائد نصر طه رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام والرائد مصطفى التهامى معاون أول المباحث من نشوب حريق هائل بالسيارة رقم 55359 نقل سوهاج قيادة عبدالله أحمد على 35 عاما سائق محملة بعدد 7 طن بنزين 80 أثناء عملية تفريغ الحمولة بالمحطة لم ينتج عن الحريق والإنفجار ثمة إصابات بأحد وأنحصرت التلفيات فى إحتراق السيارة بالكامل وحمولتها وعدد 4 ماكينات ضخ وقود جارى تقدير قيمتها وبسؤال قائد السيارة و محمود أحمد على محمود 25 عاما مالك المحطة قررا حدوث ماس كهربائى أثناء قيام السائق بتفريغ الحمولة بالمحطة وقيام أحد العاملين بتشغيل ماكينة ضخ الوقود مما نتج عنه إشتعال الحريق بالمحطة والسيارة ونفيا الشبهة الجنائية أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2859 إدارى وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.