إصابة 6 أفراد من أسرة واحدة بحالة تسمم بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج العام 6 أفراد من أسرة واحدة يقيمون بناحية نجع النجار دائرة مركز سوهاج مصابين بحالة إعياء شديد وقئ مستمر وارتفاع فى درجة الحرارة على أثر تناول وجبة منزلية فاسدة.

كان اللواء محسن الجندى مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة سوهاج يفيد بوصول أسرة كاملة مكونة من ستة أفراد مصابة بحالة تسمم غذائى.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد عصمت أبورحمة رئيس مباحث المدرية وتبين من خلال التحريات التى قام بها العقيد كما الضبع مفتش مباحث مركز سوهاج بوصول الطفل سيد على كمال محمد 5 سنوات والطفلة مريم على كمال محمد 6 سنوات والطفل مروان على كمال محمد عامين أشقاء الأول والطفلة فرحة علاء كمال محمد 3 سنوات والطفل أحمد علاء كمال محمد 6 سنوات وحد ويقيمون بناحية نجع النجار علاء كمال محمد 8 سنوات أشقاء الرابعة وجميعهم من أسرة واحدة ويقيمون بناحية نجع النجار دائرة المركز مصابين بقئ وإسهال وإرتفاع درجة الحرارة إدعاء تناول طعام فاسد وبسؤال علاء كمال محمد 34 عام حاصل على دبلوم ثانوى صناعى ويقيم بذات الناحية والد المصابين والثلاثة الأخر وعم الباقين وقرر حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة تناولهم وجبة طعام منزلى غير طازج بيض وجبن ونفى الشبهة الجنائية كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 8425وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.