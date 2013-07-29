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عضو حملة ترشيح السيسى رئيسا بالفيوم يتهم الإخوان بتهديده بالقتل

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عضو حملة ترشيح السيسى رئيسا بالفيوم يتهم الإخوان بتهديده بالقتل عضو حملة ترشيح السيسى رئيسا بالفيوم يتهم الإخوان بتهديده بالقتل

تقدم حمادة جعفر ” عضو مؤسس حملة نبض الوطن بالفيوم ” لترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع رئيسا للجمهورية ، ببلاغ الي النيابة العامة يتهم فيه أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بتهديده بالقتل وسبه وقذفه عن طريق رسائل المحمول الواردة والمكالمات الصوتية إلي رقمه الخاص تحمل تهديدات وتوعيدات بالقتل له ولإفراد أسرته وسبه وقذفه إذا لم يتوقف عن جمع التوقيعات الخاصة بحملة نبض الوطن لترشيح الفريق أول عبد الفتاح رئيسا للجمهورية الفترة المقبلة التي بدأت منذ عشرة أيام وبدأت تنطلق من داخل وخارج المحافظة والمحافظات المجاورة علي مستوى الجمهورية

من جانبه أكد عماد يوسف طنطاوى محامى عضو الحملة ، أن ما يحدث مكيدة من قبل جماعة الإخوان المسلمين وليست بجديد عليهم وأنها مرتبة منهم بالتهديد والتخويف لكل أعضاء الحملة يستغلوه من اجل هدم الحملة في المحافظة وقبل أن تمتد بسرعة إلي باقي المحافظات وهدم أفكار حملة نبض الوطن .

وأكد أن أحمد أيهاب حافظ وكيل النائب العام لنيابة مركز الفيوم أمر في المحضر رقم 3560 لسنة 2013 إداري مركز الفيوم بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وإرسال رقم التليفون إلي شركات المحمول وذلك لتتبع الرقم والإفادة عن مالكه لتقديمه للمسائلة القانونية .

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