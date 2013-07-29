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بالفيديو.. القبض على «ماضي وسلطان» في المقطم

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بالفيديو.. القبض على «ماضي وسلطان» في المقطم بالفيديو.. القبض على «ماضي وسلطان» في المقطم
أظهر مقطع على موقع «يوتيوب» لحظات القبض، فجر الإثنين، على المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، ونائبه عصام سلطان، وهما في شقة بمنطقة المقطم بالقاهرة. وأشار فيديو مدته دقيقة، والمُلتقط من جانب أحد رجال الأمن، إلى قيام «سلطان» بتجميع ملابسه لوضعها في حقيبة، بينما اكتفى «ماضي» بالجلوس على أحد المقاعد بجانب أحد رجال الشرطة، ويظهر آثار التفتيش على إحدى غرف النوم من خلال بعثرة الملابس بها على الأرض، وخلع أبواب الدولاب بها. كانت أجهزة الأمن في القاهرة ألقت، فجر الإثنين، القبض على «ماضي» و«سلطان»، في منطقة المقطم بالقاهرة، تنفيذًا لقرارات النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما، على خلفية اتهامهما بالتحريض على العنف وقتل المتظاهرين وإهانة القضاء، حسبما ذكر اللواء أحمد حلمي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

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