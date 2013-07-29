البروتين والكربوهيدرات عناصر غذائية هامة للمرأة الحامل

يعتبر الحمل لأول مرة مشكلة كبيرة بالنسبة لعدد كبير من السيدات، لأنها لا تعرف كيف اقتراب موعد الولادة وكيفية الحصول على التغذية السليمة، لذا يقدم دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد بعض النصائح لمعرفة اقتراب موعد الولادة فيما يلى:

تبدأ أعراض اقتراب موعد الولادة بنزول السدادة المخاطية، حيث تكون عبارة عن إفرازات مهبلية مخاطية، قد تكون ممزوجة بخيوط دم رفيعة تخرج من عنق الرحم وقبل الولادة، ومع استرخاء عنق الرحم تخرج هذه السدادة المخاطية من المهبل على هيئة خطوط مخاطية، كما أن هناك الإسهال حيث تسبب هرمونات الولادة حركة زائدة للأمعاء، كما يحدث ما يسمى تمدد الرحم، وفيها يتم انفتاح لعنق الرحم لمرور الطفل، ليصل الاتساع لـ 10 سم، كما يصاحب ذلك الشعور بالخفة حيث تشعر الحامل أنها تتنفس بسهولة، لاقتراب موعد الولادة، مع تمزق الكيس الأمينوسى المحيط بالجنين الملىء بالسائل الأمينوسى مما يؤدى لنزوله من المهبل.

ومن الجدير بالذكر أن المرأة يمكنها معرفة ما إذا كان موعد الولادة اقترب أم لا بالتقلصات أو الطلق وتكون انقباضات الرحم منتظمة حيث تأتى كل 30 دقيقة وتبدأ التقلصات من أعلى قمة الرحم مرورا بالبطن.

ويوضح يواقيم أن الأم يجب أن تحصل على طعام محتوى على كافة العناصر الغذائية كالبروتين والكربوهيدرات والدهون والأملاح المعدنية بجانب أهمية الحبوب ومنتجاتها كالخبز والأرز بجانب السكريات بجانب أهمية اللحوم والطيور فالأم يجب أن تحصل على التغذية الكاملة المتكاملة حتى تكون قادرة على العناية بنفسها، وبجنينها مع ضرورة تجنب تناول المخلل والسردين.