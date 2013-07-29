سعد زغلول مساعدا لوزير الداخلية لوسط الصعيد والشافعى مديرا لأمن الفيوم

اعتمد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اليوم الاثنين حركة ترقيات وتنقلات قيادات الداخلية، وشملت الحركة ترقية اللواء سعد زغلول مدير أمن الفيوم إلى مساعد أول الوزير لوسط الصعيد وتعيين اللواء الشافعى حسن أبو عامر مديرا لأمن الفيوم.

وقد شغل الأخير عدة مناصب أمنية بعدد من مديريات الأمن ومنها الفيوم، ثم مديرا لمباحث الأقصر وقنا وأسوان ومديرا لمباحث قطاع الأمن المركزى للمنطقة الجنوبية، وهو من مواليد محافظة الأقصر.

وقد شملت الحركة أيضا، تقاعد كل من اللواء سامح طلبة نائب مدير أمن الفيوم والعميد مصطفى عطوة مأمور قسم شرطة الفيوم، والإبقاء على العميد محمد الشامى مديرا لمباحث المديرية.