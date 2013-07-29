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قائد الجيش الثالث يزور مصاب اشتباكات الإخوان بالسويس

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قائد الجيش الثالث يزور مصاب اشتباكات الإخوان بالسويس قائد الجيش الثالث يزور مصاب اشتباكات الإخوان بالسويس

قام اللواء أركان حرب أسامة رشدى عسكر قائد الجيش الثالث الميدانى، بزيارة المستشفى العسكرى بمنطقة السلام بمحافظة السويس، وزيارة "مصطفى نبيل مصطفى أحمد" 17 سنة المصاب فى الاشتباكات التى وقعت بين أعضاء جماعة الإخوان ومواطنين بالسويس الأسبوع الماضى، مما اى الى أصابته بطلق نارى من الجانب الأيمن أدت إلى خرق البطن وإصابته بتهتك فى البطن والرئة.

هذا وقام قائد الجيش بتقديم هدية للشاب المصاب، ومن جانبه قدم والد الشاب الشكر لقائد الجيش لموافقته على علاجه على نفقة الجيش بالمستشفى العسكرى .

وقال والد المصاب لـ"اليوم السابع" إنه حرر بلاغا ضد جماعة الإخوان المسلمين يتهمهم بإصابة نجله.

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