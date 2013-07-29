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جوني ديب: قرار اعتزالي للسينما ليس مستحيلا

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جوني ديب: قرار اعتزالي للسينما ليس مستحيلا جوني ديب: قرار اعتزالي للسينما ليس مستحيلا

كتب : إنجي رأفت الإثنين 29-07-2013 19:23

قال النجم العالمي جوني ديب، إن قرار اعتزاله بات قريبا، ووصف التمثيل بأنه حالة جنونية لأن الممثل يقضي معظم وقته وسط شخصيات خيالية بعيدة عن حياته الشخصية، وقال إنه بمرور الوقت اكتشف أنه لم يتكلم بلسانه ولم يعبر عن نفسه مثلما تكلم بلسان الشخصيات التي قدمها في أفلامه.

واضاف أن فكرة الاعتزال بالنسبة له مطروحة بشكل كبير، ولا يستبعدها إطلاقا، مؤكدا أن فيلمه الأخير، "the Lone Ranger" سيكون من ضمن أفلامه الأخيرة التي سيقدمها في مشواره الفني.

وقال إنه من المحتمل أن يعيد تجربته في دور كابتن "Jack Sparrow" في إعادة جزء جديد من سلسلة أفلام "Pirates Of The Caribbean" قبل اعتزاله.

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ON Sport

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