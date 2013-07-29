تقرير - أكثر 5 لاعبين مصريين متابعة على تويتر

منحت مواقع التواصل الاجتماعي فرصا أكثر لمتابعة نجوم كرة القدم ومطالعة أخر أخبارهم بشكل مباشر منهم.

ويمتلك عدد ليس بالقليل من اللاعبين المصريين حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو ما يتيح فرصة لمتابعيهم للتواصل معهم بشكل مباشر.

منهم من يستخدمها في نشر أخباره بشكل شخصي لقطع الطريق على أي أخبار مغلوطة قد تُنشر عنهم، فيما يستخدمها آخرون في الرد على استفسارات متابعيهم.

ويستعرض FilGoal.com قائمة أكثر 5 لاعبين مصريين متابعة على تويتر.

ميدو

يحتل ميدو صدارة اللاعبين المصريين الأكثر متابعة على تويتر، حيث يصل عدد متابعيه إلى 76 ألفا و392 شخصا.

مهاجم أياكس وتوتنام وروما السابق دائم التواصل على حسابه، وينشر أخباره وأراءه بشكل مستمر عبره.

حتى أنه أعلن عن خبر اعتزاله كرة القدم عبر حسابه على تويتر.

ويتواصل ميدو مع متابعيه بنشر صور وفيديوهات تخصه بشكل مستمر.

أحمد المحمدي

جناح هال سيتي المتألق يحتل المركز الثاني في قائمة لاعبي مصر الأكثر متابعة على تويتر فيحظى بمتابعة 32 ألفا و159 شخصا.

المحمدي لا يجد متابعة من الجمهور المصري فقط، ولكن أيضا من بعض مشجعي هال خاصة بعد المستوى المميز الذي قدمه مع النمور والذي قادهم للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويهتم المحمدي بالتفاعل مع متابعيه بشكل أكبر بعد المباريات الهامة.

إبراهيم سعيد

ربما يكون من غير المتوقع أن يأتي في المرتبة الثالثة ، إلا أنه آراء إبراهيم سعيد الحادة بعض الأحيان تجذب متابعيه.

لاعب الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق يحظى بمتابعة 25 ألفا و334 شخصا على تويتر.

سعيد كان محل انتقادات العديد من جماهير الأهلي بعد تهكمه على محمد أبو تريكة نجم الفريق الأحمر على حسابه على تويتر في وقت سابق.

إلا أن متابعي سعيد يعلمون جيدا أن آراءه وردوده على الجميع دائما حادة ومثيرة.

عمرو زكي

يأتي عمرو زكي رابعا في قائمة أكثر اللاعبين المصريين متابعة على تويتر بـ21 ألفا و906 متابعا.

مهاجم الزمالك السابق والسالمية الحالي بدأ مؤخرا في التفاعل بشكل أكبر مع متابعيه على تويتر، وهو ما زاد من عددهم.

ويهتم لاعب ويجان السابق في إبداء آراءه وتحليلاته في مباريات المنتخبات والفرق المصرية، مبتعدا بشكل أكبر عن الحديث في أمور غير رياضية.

محمد ناجي "جدو"

يحظى جدو بمتابعة 17 ألفا و705 شخصا على تويتر، وهو ما وضعه في المرتبة الخامسة.

جدو قدم مستويات جيدة مع هال سيتي الموسم الماضي، وهو ما منحه متابعة أكثر من مشجعي النمور في إنجلترا، هذا بالإضافة إلى متابعيه في مصر.

ويهتم مهاجم الأهلي بنشر بعض أخباره أو صوره في فترات متباعدة.