الحلقة 18 من "الشك": فايق غالب ينجح في تطليق "وسيلة" من "أدهم"

كتب : محمد أبوضيف منذ 14 دقيقة

شهدت الحلقة "18"، من مسلسل "الشك"، قيام المحامي "فايق غالب"، والذي يقوم بدوره الفنان مكسيم خليل، بالوشاية لدى وسيلة، بزواج أدهم زوجها بأحد الفتايات، ما دفع وسيلة لطرده من منزلها، بمساعدة عدد من البلطجية.

واستمر فايق غالب في تشجيع وسيلة، والتوسيع من الوقيعة بينها وبين "أدهم"، حتى تمكن من النجاح في تطليقهما في نهاية الحلقة.

وقام "أدهم" بالوشاية لدى زوجة "فايق غالب"، حول قيامه بخيانتها مع "تونة" زوجة صديقه شريف، والتي انتهت بعملية إجهاض للجنين، والتي أودت بحياتها.

يشارك فى بطولة العمل كل من رغدة، ومى عزالدين، وحسين فهمى، وصابرين، ومكسيم خليل، ونضال الشافعى وريم البارودى، وأحمد عصام، وكريم أبو زيد، و هبة مجدى، وهو قصة و سيناريو و حوار أحمد محمود أبو زيد و إخراج محمد النقلى .