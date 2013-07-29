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الحلقة (16) من "القاصرات": وفاة الطفلة "رباب" أثناء الإجهاض

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الحلقة (16) من "القاصرات": وفاة الطفلة "رباب" أثناء الإجهاض الحلقة (16) من "القاصرات": وفاة الطفلة "رباب" أثناء الإجهاض

كتب : منى السداوي منذ 13 دقيقة

في الحلقة السادسة عشر من مسلسل "القاصرات"، تموت الطفلة رباب بعد أن تحاول إجهاض نفسها، ويصاب محروس بهستيريا بعد أن ماتت أخته، ويحمِّل ذنبها لوالدها الذي باعها لعبدالقوي، فيتدخل بعض الملتحين لفض النزاع، ويبررون تزويج عبدالقوي القاصرات بأن الرسول (ص) تزوج من السيدة عائشة في سن التاسعة، لكن الحاج رشوان شيخ البلد ينفي أن الرسول فعل ذلك، ويسوق ما يؤكد أن عمر السيدة عائشة حين تزوجها النبي كان 17 عاما.

لا يحضر عبدالقوي جنازة رباب ما يثير استغراب الحضور، ويطالب حسني بطرد أبورباب وأخيها من الأرض، وأخذ ما تبقى من حيوانات وطيور من منزلهم.

مسلسل "القاصرات" من تأليف سماح الحريري وإخراج مجدي أبوعميرة، وبطولة صلاح السعدني وداليا البحيري، والأطفاغل منه عرفة وملك زاهر ومي الغيطي وحنان عادل.

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