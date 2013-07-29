أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
الأخبار - علاء حيدر : التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
الأخبار - جماعات المصالح ... لاعب رئيسي في صناعة القرار السياسي الأمريكي -
بالصور من داخل ملجأ أيتام "العندليب".. "الإدارية" تضبط لحومًا مجهولة الصلاحية -
كوليبالي يقود هجوم الأهلي أمام منوف وديًا -
خالد قمر يقود هجوم الاتحاد أمام طنطا في الدوري -
إبراهيم صلاح يفتح النار على رضا عبد العال -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي -
الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (19) من "القاصرات": محروس يبدأ الانتقام من عبد القوي

Google+ Print
الحلقة (19) من "القاصرات": محروس يبدأ الانتقام من عبد القوي الحلقة (19) من "القاصرات": محروس يبدأ الانتقام من عبد القوي

كتب : منى السداوي منذ 12 دقيقة

في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "القاصرات"، يعرف عبدالقوي بحريق الحديقة الجديدة فينسى تعب عطر.

يبدأ محروس الانتقام من عبدالقوي، فيضرم النار في المزارع التي يمتلكها، لكن رشاد يلفق الجريمة لحسني. ترجع عطر لمنزلها بعد أن أجهضت نفسها، وتوصي أم أمينة ابنتها بالتلصص على ما يحدث في البيت وإخبارها أولا بأول.

تعطي أمينة حبوب منع الحمل لعطر، وترجوها ألا تحمل وتُجهض حتى لا تموت مثل رباب ويطرد عبدالقوي مبروك من البلد، فيحتمي بالعمدة ويعترف له بما يقوم به رشاد.

"القاصرات" من تأليف سماح الحريري وإخراج مجدي أبوعميرة، وبطولة صلاح السعدني وداليا البحيري وعايدة رياض ونهال عنبر، والأطفال منة عرفة وملك زاهر ومي الغيطي وحنان عادل، وضيوف الحلقات سلوى عثمان وشمس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن

الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن

الأخبار - علاء حيدر : التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب

الأخبار - علاء حيدر : التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب

الأخبار - جماعات المصالح ... لاعب رئيسي في صناعة القرار السياسي الأمريكي

الأخبار - جماعات المصالح ... لاعب رئيسي في صناعة القرار السياسي الأمريكي

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي