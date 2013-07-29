الحلقة (19) من "القاصرات": محروس يبدأ الانتقام من عبد القوي

كتب : منى السداوي منذ 12 دقيقة

في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "القاصرات"، يعرف عبدالقوي بحريق الحديقة الجديدة فينسى تعب عطر.

يبدأ محروس الانتقام من عبدالقوي، فيضرم النار في المزارع التي يمتلكها، لكن رشاد يلفق الجريمة لحسني. ترجع عطر لمنزلها بعد أن أجهضت نفسها، وتوصي أم أمينة ابنتها بالتلصص على ما يحدث في البيت وإخبارها أولا بأول.

تعطي أمينة حبوب منع الحمل لعطر، وترجوها ألا تحمل وتُجهض حتى لا تموت مثل رباب ويطرد عبدالقوي مبروك من البلد، فيحتمي بالعمدة ويعترف له بما يقوم به رشاد.

"القاصرات" من تأليف سماح الحريري وإخراج مجدي أبوعميرة، وبطولة صلاح السعدني وداليا البحيري وعايدة رياض ونهال عنبر، والأطفال منة عرفة وملك زاهر ومي الغيطي وحنان عادل، وضيوف الحلقات سلوى عثمان وشمس.