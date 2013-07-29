أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
الأخبار - علاء حيدر : التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
الأخبار - جماعات المصالح ... لاعب رئيسي في صناعة القرار السياسي الأمريكي -
بالصور من داخل ملجأ أيتام "العندليب".. "الإدارية" تضبط لحومًا مجهولة الصلاحية -
كوليبالي يقود هجوم الأهلي أمام منوف وديًا -
خالد قمر يقود هجوم الاتحاد أمام طنطا في الدوري -
إبراهيم صلاح يفتح النار على رضا عبد العال -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي -
الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«محسوب»: دعونا «آشتون» لزيارة اعتصامي «رابعة والنهضة» للتأكد من عدم وجود أسلحة

  • مصر
  • 40
Google+ Print
«محسوب»: دعونا «آشتون» لزيارة اعتصامي «رابعة والنهضة» للتأكد من عدم وجود أسلحة «محسوب»: دعونا «آشتون» لزيارة اعتصامي «رابعة والنهضة» للتأكد من عدم وجود أسلحة
قال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، إن لقاء «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، بالممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، جاء بناء على دعوتها «في ظل ما تشهده عقب 3 يوليو، وإصدار ما يسمى بخارطة الطريق، والتي أدت لتعطيل الحال ونزول المصريين للشوارع بين محتج ومؤيد»، مشيرا إلى أنهم دعوا «آشتون» إلى زيارة اعتصامي «رابعة والنهضة» للتأكد من خلوهما من الأسلحة. وأضاف «محسوب»، في تصريحات عقب لقائه بـ«آشتون»، ومعه أعضاء من التحالف الوطني لدعم الشرعية، ومع كل من محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، وعمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، وهشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، ومحمود طه، ممثل البناء والتنمية، لمناقشة جميع المبادرات المطروحة، قائلا: «استعرضنا جميع المبادرات، وأكدنا عدم رفضنا لأي مباردة في  هذه اللحظة لحفظ كيان المؤسسات، بما فيها العسكرية التي تعد أحد ممتلكات الشعب المصري». وأوضح أنه «لكي يقبلوا بأي مبادرة لابد أن تقوم على الأساس الدستوري الذي استفتي عليه الشعب»، وأنهم «في هذه اللحظة الحرجة ينتظرون مبادرة ممن هم في السلطة لإرسال رسائل التهدئة للحفظ على سلمية التظاهر، وعدم استخدام العنف ضدهم وإيقاف الحملات الإعلامية التي تستهدف الآخر وتهيئ الأجواء لمزيد من العنف». وطالب «محسوب» وسائل الإعلام بـ«مد جسور التفاهم بين المتظاهرين المعارضين والمؤيدين لخارطة الطريق»، مؤكدًا أنهم طالبوا خلال لقائهم بـ«آشتون» بضرورة الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وعدم إلقاء «التهم الملفقة وغير الموضوعية»، حسب وصفهم.
>وتابع: «نتواصل مع كل القادة والرموز السياسية للخروج من الأزمة مشترطا الخروج بإطار شرعي ودستوري»، مطالبا ببقاء الدستور الذي استفتي عليه الشعب كإطار شرعي للتفاوض.
>وعما يتردد عما وجود أسلحة في رابعة العدوية والمنصة، قال: «وجهنا دعوة لآشتون ولجميع الوسائل العالمية والمحلية والمجتمع الدولي لزيارة ميادين رابعة والنهضة للتأكد من وجود أسلحة من عدمه»، مؤكدًا أن «الأصل في التظاهر السلمية».
>وقال «بشر»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، مساء الإثنين، إنه لا يعلم شيئًا عن احتمالية لقاء «آشتون» بالرئيس المعزول محمد مرسي. وأضاف «طة»،  أن «آشتون»  لم تطرح أي مبادرات وأنها فقط استمعت إليهم، نافيًا أي تراجع عن فكرة عودة الرئيس، ولكنه شدد على قبول تهدئة الأجواء لقبول أي مبادرة دستورية وشرعية.  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

نزاع قضائي بين 4 محاكم وبرلمان.. ماذا يعني إبطال حكم مصرية "تيران وصنافير"؟

نزاع قضائي بين 4 محاكم وبرلمان.. ماذا يعني إبطال حكم مصرية "تيران وصنافير"؟