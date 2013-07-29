حزب الكتائب: الظرف الاستثنائى يحتم التمديد لقائد الجيش اللبنانى

أكد حزب الكتائب اللبنانية الذى يتزعمه الرئيس اللبنانى اﻷسبق أمين الجميل أن الظرف الاستثنائى الذى تمر به بلاده يحتم التمديد لقائد الجيش اللبنانى العماد جان قهوجى تجنبا للفراغ.

وقال الحزب فى بيان له اليوم أن "التمديد بكل وجوهه حالة غير طبيعية فى بلد يحترم الاستحقاقات الدستورية ومبدأ تداول السلطة، إلا أن الظرف الاستثنائى الذى تمر به البلاد والمنطقة جعل من الملح تأجيل تسريح قائد الجيش ومعاونيه درءا لأى فراغ محتمل"، معربا عن "تفهم ظروفه الاستثنائية التى أملت هذا التمديد".

> ورحب الكتائب ب"الجهود التى يقوم بها الرئيس اللبنانى لإعادة الروح إلى جلسات الحوار الوطنى واستئناف انعقادها من النقطة التى بلغتها الجلسة الأخيرة بغية تحصين الساحة الداخلية إزاء الرياح العاتية التى تهدد الاستقرار الداخلى".

وأكد أن "هذه المبادرة لا تلغى جهود تأليف الحكومة التى يسعى إليها الرئيس المكلف تمام سلام، بل يجب أن تكون عاملا مساندا للتأليف مع وجوب تسليم جميع القوى بأولوية قيام حكومة قادرة وجامعة تشكل محاورا مأذونا لمعالجة القضايا العالقة فى الداخل ومع الخارج".

وجدد "موقفه الداعى إلى الانخراط فى ورشة وطنية لصوغ قانون للانتخاب يراعى معيارى صحة التمثيل والشراكة الوطنية، ويساعد على تقصير الولاية الممدة للمجلس النيابى وإجراء الانتخابات صونا لحق الناخب ولمبدأ تداول السلطة".

كما جدد الحزب "تحذيره من استفحال أزمة النازحين السوريين على كل المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والمعيشية"، داعيا "الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ التدابير العاجلة لرفع الظلم الواقع على المواطنين اللبنانيين بفعل المنافسة غير المشروعة وغير المتكافئة جراء المهن والحرف التى افتتحها النازحون السوريون فى العديد من المناطق اللبنانية دون حسيب أو رقيب.

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