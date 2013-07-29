روسيا تؤكد دعمها لليمن ووحدته وأمنه واستقراره

صنعاء أ. ش. أ

أكد سرجى كوزولوف سفير روسيا الاتحادية بصنعاء، أن بلاده ستبقى شريكا داعما لليمن ووحدته وأمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء الركن أحمد على الأشول رئيس هيئة الأركان اليمنية العامة اليوم مع سرجى كوزولوف سفير روسيا الاتحادية بصنعاء حيث تم استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك ومجالات التعاون العسكرى بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها والدفع بها الى آفاق رحبة تؤمن خدمة المصالح المشتركة.

ويأتى ذلك بعد أن أكدت روسيا الاتحادية حرصها على استئناف التعاون مع اليمن فى كافة المجالات، وخاصة فى مجال التسليح، وذلك خلال زيارة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى إلى موسكو مؤخرا .