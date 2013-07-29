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"يديعوت": حماس لجأت إلى إسرائيل للحصول على الوقود بعد تدمير 80% من الأنفاق

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"يديعوت": حماس لجأت إلى إسرائيل للحصول على الوقود بعد تدمير 80% من الأنفاق "يديعوت": حماس لجأت إلى إسرائيل للحصول على الوقود بعد تدمير 80% من الأنفاق

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، النقاب عن أن حركة حماس لجأت إلى إسرائيل لتعويض ما فقدته من دعم الرئيس المعزول محمد مرسى، من مواد بترولية ومواد بناء كانت تهرب عبر أنفاق سيناء .

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلى رفيع أنه على غرار تدمير الجيش المصرى لـ80% من إنفاق التهريب من سيناء إلى قطاع غزة، مما أدى إلى انهيار اقتصادى فى القطاع، قامت إسرائيل بإرسال حافلات إلى قطاع غزة محملة بالغذاء والمواد البترولية .

وأوضحت الصحيفة، أن عدد الحافلات التى وصلت إلى غزة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى إلى 280 حافلة تقريباً، وطالبت حركة حماس بزيادة الكمية.

وأكد المصدر الإسرائيلى، أن حماس كانت ترفض نقل الوقود من إسرائيل إلى قطاع غزة لحصول تل أبيب على دمغات العبور، وبعد تولى مرسى رئاسية كان الأسهل لها تهريبه عبر الإنفاق والحصول عليه بسعر أرخص من الأسواق المصرية .

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مصر 365

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